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Доллар 20 января дешевеет к основным мировым валютам
08:15 20.01.2021 |
Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам на сообщениях об очередном стимулировании экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET курс евро к доллару рос до 1,2144 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2128 доллара. Курс доллара к иене опускался при этом до 103,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 90,37 пункта.
Валютные инвесторы в среду обратили внимания на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе. Йеллен также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Принятие очередного пакета большого объема может привести к росту инфляции, делая американскую валюту менее привлекательной для инвесторов.
"Уклон в сторону стимулирования в экономической политике новой администрации Байдена снова находится в центре внимания рынка", - отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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