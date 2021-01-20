Нацбанк выпустит сувенирную банкноту номиналом 200 гривен из чистого серебра

Национальный банк Украины (НБУ) 21 января выпустит сувенирную банкноту из серебра номиналом 200 гривен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, выпуск банкноты приурочен к 150-летию Леси Украинки.

Серебряная банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. На лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной - въездная башня Луцкого замка.

Сувенирная банкнота изготовлена ​​Банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы. Масса - не менее 124,4 г, размеры: 133×66×1,35 мм, тираж - 300 штук.

На банкноту будет нанесен элемент отделки - голограмма (воспроизводит оптически переменный элемент SPARK в виде водяной лилии).

Реализация сувенирной банкноты на первом этапе будет происходить через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов будет сообщено дополнительно.

Нереализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через другие каналы реализации нумизматической продукции Национального банка Украины.

Как сообщалось, в прошлом году Национальный банк выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. Весь тираж банкнот из 300 экземпляров был реализован на аукционах на УМВБ.