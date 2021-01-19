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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.01.2021
10:38 19.01.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|15.12.2020
|6.0000
|16.12.2020
|5.5989
|17.12.2020
|5.0286
|18.12.2020
|5.0314
|21.12.2020
|5.0325
|22.12.2020
|5.0000
|23.12.2020
|5.1150
|24.12.2020
|5.0500
|28.12.2020
|5.0000
|29.12.2020
|5.0243
|30.12.2020
|5.0000
|31.12.2020
|5.0000
|04.01.2021
|5.0000
|05.01.2021
|5.0625
|06.01.2021
|5.0375
|11.01.2021
|5.0775
|12.01.2021
|5.0275
|13.01.2021
|5.2025
|14.01.2021
|5.1750
|15.01.2021
|5.1000
|16.01.2021
|5.0750
|18.01.2021
|5.1078
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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