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Bloomberg: волатильность биткоина спугнула крупные компании
09:52 19.01.2021 |
Многие финансовые управляющие с Уолл-Стрит передумали инвестировать в биткоин после падения его курса более чем на 25% на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.
«Подобный разрыв в корпоративном резервном фонде поставил бы крест на будущем любой компании из индекса S&P 500», - подчеркнули эксперты издания.
Профессор Колумбийской школы бизнеса Роберт Вилленс заявил, что резервы в биткоине влекут за собой риски для финансовых управляющих, на которые они вряд ли пойдут после падения курса первой криптовалюты на прошлой неделе.
«Если бы корпорации начали покупать финансовые активы для спекуляций, не связанных с их основным бизнесом, это стало бы тревожным сигналом для инвесторов», - добавил главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.
В 2020 году институциональные инвесторы приобрели более 1 млн ВТС - 5,57% от рыночного предложения криптовалюты. Среди них Grayscale Investments (около 600 000 ВТС), MicroStrategy (70 470 ВТС), Ruffer Investments (45 000 BTC) и Square (4709 ВТС).
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