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Доллар дешевеет к евро 19 января в ожидании новостей из США
12:47 19.01.2021 |
Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к евро в ожидании выступления кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен и ее заявлений по поводу поддержки экономики и валютного курса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 EET курс евро к доллару рос до 1,2125 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2076 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 104 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,69 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 90,57 пункта.
Трейдеры во вторник ждут выступления в комитете сената по финансам кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла ФРС. Рынки предполагают, что Йеллен будет говорить о важности крупного пакета экономической поддержки, а также скажет о необходимости придерживаться рыночного валютного курса. "В том, что касается налогово-бюджетной политики, то Йеллен может высказать мнение о необходимости для США действовать масштабно и воспользоваться низкой стоимостью заимствований. Что касается доллара, то она может повторить, что новая администрация привержена рыночному валютному курсу. И то, и другое соответствует нашему прогнозу по ослаблению курса доллара", - пишут аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер.
Поддержку курсу евро в свою очередь оказывает статистика из Германии. Так, Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил во вторник, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в январе вырос до 61,8 пункта с 55 пунктов в декабре. Аналитики ожидали роста индикатора только до 60 пунктов.
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