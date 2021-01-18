Финансовые новости
- |
- 18.01.21
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро дешевеет к доллару 18 января на отказе инвесторов от риска
12:42 18.01.2021 |
Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне снижения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.45 EET курс евро к доллару опускался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара. Курс доллара к иене снижался при этом до 103,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 90,91 пункта.
В понедельник на мировых рынках отмечается отказ от рисковых активов, о чем говорит снижение на европейских фондовых рынках и негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. На валютном рынке трейдеры отдают предпочтение доллару в паре с евро.
Определенное давление на курс евро также оказывает политическая неопределенность в Италии, где премьер-министр страны Джузеппе Конте позже в понедельник должен выступить в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству.
Кроме того, в течение недели на курс евро может повлиять первое в текущем году заседание ЕЦБ и заявления регулятора о дальнейшей монетарной политике. В декабре ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом регулятор расширил программу покупки активов PEPP на 500 миллиардов евро, до 1,85 триллиона, а ее срок - на девять месяцев, до конца марта 2022 года.
Как отмечает агентство Рейтер, позднее на текущей неделе на рынках может быть некоторая волатильность. Однако поскольку фондовые рынки США закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, а Джо Байден должен вступить в должность президента только в среду, основные валюты в понедельник торгуются в ограниченном диапазоне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кадровая дыра. Почему коллаборантов на КПВВ массово меняют на кадровых ихтамнетов
|Позитив недели. ВМС создали ракетный дивизион для «Нептунов»
|Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
|Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа населению
|Евро дешевеет к доллару 18 января на отказе инвесторов от риска
|Фондовые биржи АТР 18 января закрылись без единой динамики
|Справочный курс гривны 15 января повышен на 1,15 коп до 28,044 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.01.21
|Остаток средств на корсчетах банков 18.01.21
Это интересно
|В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву