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Остаток средств на корсчетах банков 18.01.21
11:35 18.01.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 декабря
|64833.3
|21 декабря
|65781.3
|22 декабря
|52109.0
|23 декабря
|57641.1
|24 декабря
|52134.9
|28 декабря
|65223.9
|29 декабря
|50269.1
|30 декабря
|65573.3
|31 декабря
|60098.9
|4 января
|37487.5
|5 января
|41578.0
|6 января
|43487.7
|11 января
|44623.9
|12 января
|58688.0
|13 января
|58140.9
|14 января
|54661.9
|15 января
|52665.3
|16 января
|59270.3
|18 января
|64396.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 января- 28,0524 грн
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