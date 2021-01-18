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В 2020 году из Китая вывели через криптовалюты более $17,5 млрд
09:37 18.01.2021 |
Несанкционированный отток капитала из Китая через криптовалюты за 2020 год достиг $17,5 млрд, пишет 8btc со ссылкой на отчет компании PeckShield.
По сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 51%. По данным исследователей, вывод капитала из страны с помощью криптовалют за последние три года составил более 1,5% золотовалютных резервов Китая в размере $3 трлн.
Согласно PeckShield, в 2020 году наибольшее количество биткоинов было выведено из Китая в марте - более 172 115 BTC. Максимальный отток капитала за месяц в сумме $2,5 млрд зафиксирован в декабре, когда цена первой криптовалюты достигла годового максимума.
Исследователи отметили, что реальные суммы несанкционированного вывода капитала через цифровые активы превышают приведенные в отчете. Они учитывали движение средств с нескольких крупных бирж, пользователями которых являются преимущественно граждане Китая, на основные зарубежные площадки.
Помимо бегства капитала в отчете рассмотрены основные случаи мошенничества в криптовалютной индустрии за последние три года. В 2020 году убытки от подобных инцидентов составили $3,2 млрд. Это меньше показателя предыдущего года, хотя количество мошенничеств выросло в семь раз.
Напомним, в прошлом году специалисты компании Chainalysis пришли к выводу, что для вывода капитала из Китая популярны стейблкоины, в первую очередь Tether (USDT).
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