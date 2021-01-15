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Google Trends: интерес к биткоину приблизился к уровню 2017 года
21:14 15.01.2021 |
Количество поисковых запросов по слову «bitcoin» приблизилось к рекордно высокому уровню. На данные Google Trends обратил внимание основатель Quantum Economics Мати Гринспен.
Количество запросов по слову «bitcoin» начало расти в первых числах октября 2020 года. На тот момент показатель Google Trends составлял 9% от исторического максимума, а биткоин торговался в районе $10 500.
Частота поиска первой криптовалюты в Google росла параллельно с ценой первой криптовалюты. 1 января биткоин находился у отметки $28 000, а показатель интереса составлял уже 42% от пикового значения 2017 года.
На текущий момент число запросов составляет 78% от прошлого пика показателя. Первая криптовалюта котируется у отметки $37 000, согласно CoinGecko.
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