Anchorage стал обладателем первой в США лицензии федерального криптобанка

Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США одобрило заявку кастодиана криптовалют Anchorage на получение лицензии общенационального «банка цифровых активов».

Это стало возможным после того, как регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов и ключи от криптовалютных кошельков от имени клиентов.

В начале 2021 года OCC предоставило финансовым учреждениям возможность использовать публичные блокчейны и стейблкоины для расчетов. Благодаря предпринятым шагам у финансовых учреждений появилась возможность хранить, управлять и осуществлять торговлю цифровыми активами.

«Anchorage - такой же национальный банк, как и другие. Единственная разница заключается в том, что мы занимаемся криптоактивами», - пояснил президент организации Диого Моника.

Глава OCC Брайан Брукс, ставший инициатором сближения криптоиндустрии с традиционным банковским миром, убежден, что фиат в итоге станет наследием прошлого. Он уверен, что банки и финансовые услуги в более широком смысле перейдут на блокчейн.

Помимо Anchorage аналогичные заявки на получение лицензии общенационального трастового банка подали компании BitPay и Paxos.

В прошлом году банковский совет штата Вайоминг предоставил биткоин-бирже Kraken и криптовалютному стартапу Avanti статус депозитарного учреждения специального назначения (SPDI) с функциями традиционного финансового института.

По словам главы юридического департамента Anchorage Джорджии Куинн, получение лицензии оказалось не заняло много времени, поскольку кастодиан уже работает в качестве регулируемой трастовой компании в Южной Дакоте. За плечами - операционная история, разработанные политики и процедуры.

«Лицензия федерального банка позволит предложить стейкинг и лендинговые услуги. Компания, по сути, получила возможность взаимодействовать с финансовой системой. Мы можем заниматься любой деятельностью, как и традиционные банки, но с криптоактивами», - объяснил Моника.

В блоге новоиспеченный «банк цифровых активов» сообщил, что полученная лицензия OCC означает, что Anchorage может считаться квалицифированным кастодианом. Ранее криптокомпании не могли рассчитывать на такой статус, который позволяет работать, в частности с пенсионными фондами.

«Это признание, что не только банки могут взаимодействовать с криптографией, но и криптокомпании могут функционировать как банки. Это самый важный шаг на пути к полной модернизации нашей системы финансовых услуг», - прокомментировала решение OCC Кристин Смит, глава лоббистской группы The Blockchain Association.

Напомним, накануне появились слухи о том, что к концу недели Брукс уйдет в отставку.

В ноябре 2020 года шесть членов Конгресса США раскритиковали работу OCC под руководством Брукса. По их мнению, регулятор уделял слишком много внимания криптовалютам.



