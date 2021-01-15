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ЕЦБ: главной характеристикой цифрового евро пользователи назвали приватность
12:48 15.01.2021 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) завершил общественные консультации по цифровому евро. В обсуждении поучаствовали свыше 8000 людей и организаций, что стало рекордом для подобных публичных обсуждений от ЕЦБ, сообщил регулятор.
Согласно предварительному анализу полученных данных, большинство считает наиболее важной характеристикой цифрового евро конфиденциальность. За ней следуют безопасность и доступность актива на территории всего ЕС.
Окончательные результаты анализа данных опубликуют весной. Они станут «важным вкладом» при принятии решения о запуске цифрового евро.
В ЕЦБ подчеркнули, что новый актив в случае его выпуска станет дополнением наличных денег, а не их заменой.
Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что запуск цифрового евро может занять не более пяти лет, а биткоин назвала спекулятивным активом, подлежащим регулированию.
О том, зачем центробанки выпускают собственные цифровые валюты, читайте в эксклюзиве ForkLog.
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