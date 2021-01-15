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Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо
12:24 15.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 6 коп./л, до 22,50 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.
Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензинов на 30 коп./л: А-92 — до 25,48 грн/л, А-95 — до 26,48 грн/л. ДТ на станциях «Автотранс» подорожало на 20 коп./л, до 24,98 грн/л.
«Параллель» подняла цены на все виды топлива на 21 коп./л: «двойка» подорожала до 27,80 грн/л, «пятерка» — до 28,80 грн/л, ДТ — 27,80 грн/л.
Такие сети как Motto, «Катрал», BVS и SUN OIL подняли цены на топливо в пределах 10-35 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 на 15 января 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,94
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
25,91
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,50
|
0,06
|
Glusco
|
25,02
|
0,00
|
27,02
|
0,00
|
26,02
|
0,00
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,79
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,30
|
26,48
|
0,30
|
24,98
|
0,20
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,80
|
0,21
|
28,80
|
0,21
|
27,80
|
0,21
|
BVS
|
24,59
|
0,10
|
25,69
|
0,10
|
24,49
|
0,10
|
Chipo
|
24,26
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
23,54
|
0,02
|
Mango
|
22,89
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
22,69
|
0,00
|
Motto
|
22,61
|
0,00
|
23,70
|
0,08
|
22,46
|
0,13
|
Marshal
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,62
|
0,34
|
23,64
|
0,36
|
22,67
|
0,29
|
ZOG
|
22,19
|
0,20
|
23,19
|
0,20
|
22,49
|
0,00
|
Катрал
|
23,99
|
0,10
|
24,97
|
0,10
|
21,57
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
24,26
|
0,02
|
25,29
|
0,02
|
24,68
|
0,02
|
|
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