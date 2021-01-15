Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.01.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.01
|270.0 (7.0)
|-
|13.01
|330.0 (7.0)
|-
|14.01
|400.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.01
|24034.0 (5.0)
|-
|13.01
|18359.0 (5.0)
|-
|14.01
|16334.0 (5.0)
|-
Данные НБУ