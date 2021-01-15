Денежная масса в Украине за 2020г. возросла на 28,7%

Денежная масса в Украине за 2020 год возросла на 28,7% - до 1 трлн 850 млрд грн, в то время как за 2019 год этот показатель вырос на 12,3% (до 1 трлн 435,027 млрд грн), свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.

Согласно им, в декабре денежная масса в Украине увеличилась на 4,7%.

Указывается, что денежная база (резервные средства) за 2020 год увеличилась на 24,8% - до 595,992 млрд грн, в том числе за декабрь 2020 года - на 1,7%. По статистике НБУ, рост денежной базы в 2019 году составил 9,6%.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) за минувший год возросли на 34,2% - до 515,695 млрд грн, в том числе в декабре - на 4,6%. Отмечается, что соответствующий показатель в 2019 году вырос на 6%.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за 2020 год увеличился на 26,7% - до 1 трлн 331,737 млрд грн (в том числе за декабрь - на 4,7%), в частности, в национальной валюте - на 30,7%, до 838,009 млрд грн (на 9,5%), а в инвалюте - на 20,4%, до 493,728 млрд грн, в то время как за декабрь он сократился на 2,4%.

Вместе с тем кредитный портфель банков за прошлый год сократился на 2,8% - до 944,382 млрд грн (в том числе за декабрь - на 2,1%), в частности, в нацвалюте - на 2,8% до 595,875 млрд грн (на 1,2%), в инвалюте - на 2,7%, до 348,507 млрд грн (на 3,5%), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в 2020 году увеличились на 14,5% - до $18,071 млрд, в том числе за декабрь они возросли на 18,7%.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 1%, денежная база - на 0,8%, в том числе М0 - на 1,3%. Депозитный портфель банков за ноябрь увеличился на 0,6%, а кредитный сократился на 0,4%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы - с 19,5% на 25,4%.

