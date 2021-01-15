Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Денежная масса в Украине за 2020г. возросла на 28,7%
Денежная масса в Украине за 2020 год возросла на 28,7% - до 1 трлн 850 млрд грн, в то время как за 2019 год этот показатель вырос на 12,3% (до 1 трлн 435,027 млрд грн), свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ) в четверг.
Согласно им, в декабре денежная масса в Украине увеличилась на 4,7%.
Указывается, что денежная база (резервные средства) за 2020 год увеличилась на 24,8% - до 595,992 млрд грн, в том числе за декабрь 2020 года - на 1,7%. По статистике НБУ, рост денежной базы в 2019 году составил 9,6%.
Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) за минувший год возросли на 34,2% - до 515,695 млрд грн, в том числе в декабре - на 4,6%. Отмечается, что соответствующий показатель в 2019 году вырос на 6%.
По данным НБУ, депозитный портфель банков за 2020 год увеличился на 26,7% - до 1 трлн 331,737 млрд грн (в том числе за декабрь - на 4,7%), в частности, в национальной валюте - на 30,7%, до 838,009 млрд грн (на 9,5%), а в инвалюте - на 20,4%, до 493,728 млрд грн, в то время как за декабрь он сократился на 2,4%.
Вместе с тем кредитный портфель банков за прошлый год сократился на 2,8% - до 944,382 млрд грн (в том числе за декабрь - на 2,1%), в частности, в нацвалюте - на 2,8% до 595,875 млрд грн (на 1,2%), в инвалюте - на 2,7%, до 348,507 млрд грн (на 3,5%), свидетельствует отчет.
Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в 2020 году увеличились на 14,5% - до $18,071 млрд, в том числе за декабрь они возросли на 18,7%.
Как сообщалось, в ноябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 1%, денежная база - на 0,8%, в том числе М0 - на 1,3%. Депозитный портфель банков за ноябрь увеличился на 0,6%, а кредитный сократился на 0,4%.
Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном центробанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы - с 19,5% на 25,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ
|Anchorage стал обладателем первой в США лицензии федерального криптобанка
|ЕЦБ: главной характеристикой цифрового евро пользователи назвали приватность
|Доллар 15 января торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо
|Справочный курс гривны 15 января повышен на 1,15 коп до 28,044 грн/$1
Это интересно
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей