Доллар 15 января торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара демонстрирует смешанную динамику по отношению к евро и иене в пятницу днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 EET курс евро к доллару опускался до 1,2134 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2156 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 103,69 иены с 103,79 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 90,37 пункта.

Трейдеры в пятницу ждут ряда статданных из США, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, по прогнозам аналитиков, объем промышленного производства страны в декабре вырос на 0,5% в месячном выражении после роста на 0,4% в ноябре. Кроме того, до открытия торгов министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в стране в декабре. Эксперты прогнозируют, что в месячном выражении показатель снизился на 0,2% после падения на 1,1% в ноябре.

В первые часы торгов ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в январе снизился до 80 пунктов с уровня декабря в 80,7 пункта.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости вокруг нового пакета помощи экономике США. Так, избранный президент страны Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов, затем план поддержки был одобрен демократами в конгрессе. Однако, по данным агентства Рейтер, аналитики считают, что влияние заявлений Байдена на рынок ограничено неуверенностью в том, насколько легко демократы смогут провести свои предложения через сенат.