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Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых
17:26 14.01.2021 |
Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,5 п.п. до 5,3% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за год снизились с 17,6% до 8,5% годовых, по валютным выросли с 5,0% до 5,2%.
Кредитный портфель банков за 2020 год снизился на 2,3% до 949 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 199 млрд грн, предприятий упал на 3,0% до 738 млрд грн.
Напомним, учетная ставка НБУ в 2020 году снизилась с 13,5% до 6,0%. Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.
Отметим, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3%, на первичном - 17,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.
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