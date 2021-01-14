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В 2020 году объем наличных денег вырос на 34%
В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 1,7% до 595,992 млрд гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен.
Денежная масса в декабре выросла на 4,7% до 1 850,471 млрд гривен, а в 2020 году - на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 4,6% до 515,695 млрд гривен, а в 2020 году объем наличных увеличился на 34,2% с 384,366 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен.
В 2019 году денежная масса увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен.
В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса - на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.
В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.
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