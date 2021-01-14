Глава ЕЦБ: биткоин спекулятивен и требует регулирования

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин спекулятивным активом, подлежащим регулированию. Об этом пишет The Block.

По ее словам, сеть первой криптовалюты стала платформой для работы «забавного бизнеса и совершенно предосудительных операций по отмыванию денег». В ходе выступления на конференции Reuters Next Лагард призвала страны к сотрудничеству в целях создания правил «на глобальном уровне».

«Очевидно, что этим должна заниматься Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)», - заявила Лагард.

Также Лагард заявила, что участниками общественных дискуссий по поводу создания цифрового евро стало не менее восьми тысяч экспертов.

Глава ЕЦБ не назвала конкретных сроков запуска актива, отметив, что для выработки безопасного решения потребуется «продолжительный период времени». Лагард выразила надежду, что это займет не более пяти лет.



