Доллар немного укрепляется 14 января в ожидании нового пакета стимулов в США

Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в четверг утром, инвесторы ожидают подробностей о новом пакете экономических стимулов, обещанных избранным президентом США Джо Байденом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару опускался до 1,2147 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2157 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 104,03 иены со 103,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 90,39 пункта.

Ожидания поддержки со стороны правительства для выхода экономики США из кризиса поддерживают настроения инвесторов в четверг. Рынки ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики. Ранее он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов". Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января.

Доллар демонстрирует рост на последних торговых сессиях, поскольку перспектива новых стимулов оказывает давление на государственные облигации США, в результате чего их доходность находится выше 1% впервые с марта.

При этом в долгосрочной перспективе аналитики ожидают, что стимулы в США поддержат склонность к риску, оказав давление на доллар, который традиционно считается активом-убежищем.

"Я думаю, что ориентирование на рисковые активы становится проблемой, поэтому в краткосрочной перспективе может произойти сжатие доллара. Я сосредоточен на постепенном ослаблении доллара в 2021 году", - приводит агентство Рейтер слова стратега по валютному и фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).