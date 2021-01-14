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Справочный курс гривны 13 января повышен на 7,92 коп до 27,9715 грн/$1
12:20 13.01.2021 |
Национальный банк 12 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.92 коп. до 27.9715 UAH/USD.
|Показатель
|12.01.2021
|13.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0507
|27.9715
|0.282
Данные: НБУ
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