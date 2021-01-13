Сообщение об открытии валютного счета в иностранном банке можно подать электронкой

Благодаря модернизации Реестра деклараций подать сообщение об открытии валютного счета в иностранном банке можно в электронном виде.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В конце декабря 2020 года Нацагентство обеспечило модернизацию Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных во исполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций). Благодаря этому Реестр деклараций стал более удобным в пользовании как для субъектов декларирования, так и для других граждан.

Среди главных обновлений - возможность подать сообщение об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронном виде (приказ от 17.12.2020 № 574/20).

"Субъект декларирования может подать сообщение путем заполнения электронной формы через персональный электронный кабинет субъекта декларирования с использованием программных средств Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных во исполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в приказе.

В случае подачи сообщения через персональный электронный кабинет, такое сообщение в бумажном виде не подается. В то же время, при необходимости субъекты декларирования могут подать сообщение об открытии счета в учреждении банка-нерезидента ими или членами их семьи и в бумажном виде.

Информирование НАПК об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента предусмотрено ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».