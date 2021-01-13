Доллар дешевеет 13 января на снижении доходности гособлигаций США

Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в среду утром из-за снижения доходности казначейских гособлигаций США и в ожидании данных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET курс евро к доллару рос до 1,221 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2207 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 103,66 иены со 103,75 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 90 пунктов.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник снизилась до 1,126% с уровня предыдущего закрытия - 1,138%. При этом во вторник показатель доходил до максимума за 10 месяцев. Распродажа на рынке облигаций, которая привела к резкому росту доходности и остановила падение доллара, была вызвана тем, что демократы в США получили контроль над Конгрессом на выборах на прошлой неделе.

Важным событием для валютных инвесторов в среду является статистика по инфляции в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в декабре до 1,3% с 1,2%.

"Восходящая коррекция индекса доллара, похоже, закончилась, и нисходящий тренд возобновился", - отмечают аналитики ANZ. мнение которых приводит агентство Рейтер.