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В этом году банки могут выдать ипотеки в полтора раза больше - Рожкова
15:34 12.01.2021 |
В 2021 году при стабильных условиях объемы выданной банками ипотеки будут в полтора раза больше, чем в 2020-м.
Об этом в колонке для Nv.ua сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
"В 2021-м ипотека продолжит расти. При стабильных условиях банки профинансируют новой ипотеки в полтора раза больше, чем в 2020-м. Все больше банков начинает интересоваться этим сегментом", - отметила Рожкова.
Она назвала ипотеку "уникальным явлением в банковском секторе 2020 года".
"Годовые (в 2020 году - ред.) темпы роста ипотеки выше, чем в целом кредитов населению: 10,4% против 7,5%. Ключевой благоприятный для ипотеки фактор - существенное снижение ее стоимости. Также надо понимать, что это прыжок с низкой базы. Доля ипотеки в Украине мизерная - 0,7% ВВП. Да и банки охотнее кредитуют вторичный, чем первичный рынок", - отметила Рожкова.
По ее словам, для массового запуска ипотеки необходимо устранить все законодательные пробелы как на первичном рынке, так и касательно работы с залогом.
По мнению Рожковой, также следует более внимательно посмотреть на такой инструмент, как финансовый лизинг. Он может существенно снизить кредитные риски для банков и сделать ипотечное кредитование более привлекательным при условии достаточной защиты прав заемщиков.
Как сообщал Укринформ, весной 2020 года в Украине был анонсирован проект по доступному ипотечному кредитованию. Государственная программа "Доступное жилье под 10%" стартовала с начала июля. По словам тогдашнего заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, осенью в программе доступного ипотечного кредитования для населения под 10% уже участвовали пять банков, среди них - и государственные, и коммерческие.
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