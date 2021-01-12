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НБУ поднимет вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г.
Национальный банк Украины (НБУ) поднимет вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года, сообщала пресс-служба центробанка во вторник.
Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №1 от 11 января 2021 года, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 30 июня.
Согласно сообщению, такие изменения будут способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.
Помимо этого, постановление призвано увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности, стимулировать должный учет, как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.
НБУ напомнил, что текущие показатели веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала в 10% означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.
Согласно сообщению, двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий.
Указывается, что в то же время этим постановлением банкам предоставляется возможность с отчетной даты, по состоянию на 21 февраля, определять потребность в капитале на покрытие кредитного риска внебалансовых обязательств учитывая вероятность их конверсии в кредитные активы.
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