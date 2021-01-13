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Евро дорожает к доллару 12 января после нескольких дней снижения
13:07 12.01.2021 |
Курс евро перешел к росту по отношению к доллару во вторник днем в рамках коррекции после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.55 EET курс евро к доллару рос до 1,217 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2149 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 104,17 иены со 104,24 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 90,41 пункта.
Во вторник днем на валютном рынке отмечается коррекционный рост курса евро по отношению к доллару после трех дней снижения, за которые европейская валюта потеряла к американской более 1%. Такая динамика отмечалась в свете, в том числе, роста доходности американских гособлигаций.
Ожидания дополнительных государственных расходов при приходе к власти в США администрации Джо Байдена подтолкнули вверх доходность гособлигаций - показатель для десятилетних государственных долговых бумаг во вторник достиг максимума за десять месяцев. Избранный президент США Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, а также сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
Курс доллара снижался к большинству других основных мировых валют в 2020 году и в начале текущего года, достигая минимума с апреля 2018 года, поскольку исключительно мягкая монетарная политика ФРС США побуждала инвесторов отказываться от американской валюты валюты в пользу других валют.
На этом фоне трейдеры ждут выступления нескольких представителей ФРС позднее во вторник. Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что представители ФРС, вероятно, отвергнут любые предположения об уменьшении монетарной поддержки экономики. "Любые комментарии, связанные с политикой (регулятора - ред.), на наш взгляд, будут исключать любое сворачивание монетарного стимулирования в обозримом будущем", - считают эксперты.
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