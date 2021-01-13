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Справочный курс гривны 12 января повышен на 19,24 коп до 28,0507 грн/$1
12:26 12.01.2021 |
Национальный банк 12 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 19.24 коп. до 28.0507 UAH/USD.
|Показатель
|11.01.2021
|12.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2431
|28.0507
|0.681
Данные: НБУ
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