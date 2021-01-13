Неизвестный впервые перевел добытые в 2010 году биткоины — это уже седьмая подобная транзакция

10 января неизвестный майнер перевел 1000 ВТС, лежавших без движения с 2010 года. Это уже седьмая подобная транзакция за последнее время, сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit.

По данным канала, адреса отправителей всех семи транзакций входят в кластер биржи Coinbase. К таким выводам он пришел после анализа структуры выводов с помощью инструмента блокчейн-аналитики OXT.

«Вероятно, Coinbase купила приватные ключи у раннего майнера. Именно ключи, поскольку средства в блокчейне ранее не перемещались», - подчеркнули в BTCParser.

В декабре 2020 года компания Glassnode сообщила, что 1,78 млн ВТС на адресах майнеров не двигались более 10 лет. По данным исследователей, еще около 4-5 млн ВТС недоступны из-за потери приватных ключей или смерти владельцев.

3 января майнер перевел шестую партию из десятилетних 1000 ВТС. 28 декабря в сообществе заметили пятую в серии похожих транзакций за последнее время.

Аналогичное перемещение ранних 1000 BTC с дроблением по 10 монет зафиксировали в октябре. В начале этого месяца неизвестный пользователь переместил 50 BTC, которые лежали без движения с 2010 года.

Подобный эпизод произошел в июле.

В мае пришли в движение 50 биткоинов, полученные в качестве награды за блок 9 февраля 2009 года. Сеть первой криптовалюты работала на тот момент всего один месяц. Одним из майнеров в то время был создатель биткоина Сатоши Накамото. Многие пользователи предположили, что он мог быть владельцем монет, но анализ паттернов Патоши гипотезу не подтвердил.

Напомним, в 2020 году значительно увеличилось число адресов с балансом более 1000 ВТС.



