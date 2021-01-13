Доллар растет 12 января на повышении доходности гособлигаций США

Курс доллара укрепляется во вторник утром к другим основным мировым валютам на росте доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET курс евро к доллару снижался до 1,2142 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2149 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 104,31 иены со 104,24 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 90,61 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в понедельник выросла на 1,6 базисного пункта к уровню предыдущего закрытия - примерно до 1,149. Перспектива новых бюджетных стимулов подтолкнула доходность выше. Избранный президент Джо Байден ранее говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Впрочем, этот фактор может оказаться довольно слабым, следует из оценки аналитиков. "Более высокая доходность в США дает доллару отскок, но стимулы могут поддержать рынки акций, и доллар останется слабым", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Citigroup Global Markets Japan Осаму Такасима (Osamu Takashima).

В целом же валютные инвесторы сейчас предпочитают сохранять осторожность, ожидая макростатистику, в том числе о росте цен в США, которая будет опубликована в среду. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в стране в декабре до 1,3% с ноябрьских 1,2%.