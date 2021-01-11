Финансовые новости
- |
- 11.01.21
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 11 января повышен на 4,68 коп до 28,2431 грн/$1
12:51 11.01.2021 |
Национальный банк 11 января повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.68 коп. до 28.2431 UAH/USD.
|Показатель
|06.01.2021
|11.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2899
|28.2431
|0.105
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
|Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»
|Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 11 мес.-2020 сократились на 28,7%, количество договоров - на 44,9% - МТСБУ
|Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес.-2020 увеличили количество договоров ОСАГО на 3,64%, платежи - на 21%
|Доллар 11 января дорожает к мировым валютам
|Справочный курс гривны 11 января повышен на 4,68 коп до 28,2431 грн/$1
|Биржи АТР 11 января закрылись в основном в минусе на негативном внешнем фоне
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.01.21
Это интересно
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто
|Положил и заряжаешь: MacBook сможет заряжать iPhone и Apple Watch без проводов
|«Сбор разведданных». Спецслужбы США подозревают в масштабной кибератаке Россию
|Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
|Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км