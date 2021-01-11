Финансовые новости
- |
- 11.01.21
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сложность биткоина установила новый рекорд на фоне роста доходов майнеров и дефицита оборудования
09:31 11.01.2021 |
Сложность добычи биткоина по итогам последнего перерасчета выросла на 10,79%. Показатель установил новый рекорд на отметке 20,61 T.
Сервис BTC.com прогнозирует очередное повышение сложности более чем на 10% (до 22,84 T) по итогам следующего перерасчета сложности.
Новый рекорд не вызывает удивления, учитывая продолжающийся рост доходов майнеров, отметил менеджер по развитию бизнеса разработчика майнингового ПО Braiins Эдвард Эвенсон.
В течение последних четырех месяцев доходы биткоин-майнеров росли ускоренными темпами.
Наряду со сложностью и доходами увеличивается и хешрейт биткоина.
«Я думаю, эта тенденция продолжится в первой половине 2021 года», - подчеркнул эксперт.
По его словам, спрос майнинговых компаний на ASIC-оборудование явно превышает предложение.
«Лишь в четвертом квартале производители ASIC-устройств были вынуждены отказаться от заказов на майнинговое оборудование общей стоимостью более полумиллиарда долларов. Цепи поставок оборудования в настоящее время перегружены огромным спросом», - подчеркнул Эвенсон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
|Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»
|Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 11 мес.-2020 сократились на 28,7%, количество договоров - на 44,9% - МТСБУ
|Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес.-2020 увеличили количество договоров ОСАГО на 3,64%, платежи - на 21%
|Доллар 11 января дорожает к мировым валютам
|Справочный курс гривны 11 января повышен на 4,68 коп до 28,2431 грн/$1
|Биржи АТР 11 января закрылись в основном в минусе на негативном внешнем фоне
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.01.21
Это интересно
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто
|Положил и заряжаешь: MacBook сможет заряжать iPhone и Apple Watch без проводов
|«Сбор разведданных». Спецслужбы США подозревают в масштабной кибератаке Россию
|Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
|Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км