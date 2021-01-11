Доллар 11 января дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам в понедельник днем, при этом курс евро снижается к доллару до минимума с 25 декабря на фоне роста доходности гособлигаций США и снижения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 EET курс евро к доллару снижался до 1,2172 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2218 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал отметке 1,2167 доллара, что является минимальным значением курса евро в паре с долларом с 25 декабря. Курс доллара к иене рос до 104,09 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 90,34 пункта.

В центре внимания инвесторов находится ситуация в США, где на фоне политической ситуации отмечается рост доходности гособлигаций. На текущей неделе трейдеры ждут выступления избранного президента США Джо Байдена, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Обычно планы дополнительных государственных расходов вызывают у инвесторов беспокойство относительно ускорения инфляции и ее негативного влияния на доллар в условиях ослабленной экономики, однако в последние недели американская валюта получила поддержку благодаря росту доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США достигала на предыдущих торгах 1,119%, то есть рост составил более 20 базисных пунктов с начала года, что подталкивает вверх курс доллара.

Кроме того, трейдеры в понедельник отказываются от рисковых активов - на фондовых рынках Азии и Европы отмечается снижение, кроме того, зафиксирована негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы. На валютном рынке участники торгов отдают предпочтение более надежному доллару в паре с евро.

"После нескольких месяцев оптимизма мы определенно становимся более осторожными на фондовом рынке на достигнутых уровнях. Доллар настолько перепродан, по нему так много коротких позиций, что в какой-то момент ему придется немного подрасти", - считает главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мейли (Matt Maley), мнение которого приводит агентство Блумберг.