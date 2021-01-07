Международные резервы Украины в 2020г выросли на 15%

Международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в среду

"Такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года), а также соответствует прогнозу Нацбанка, размещенном в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года", – говорится в сообщении.

Указывается, что НБУ увеличил международные резервы на $3,8 млрд в 2020 году за счет последовательной политики на валютном рынке. В частности, несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мероприятий - объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд, говорится в релизе.

Помимо этого на увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют на $2,3 млрд.

Согласно сообщению, в декабре международные резервы выросли почти на $3 млрд. что обусловлено значительным уровнем поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.

Динамику резервов в декабре определяли операции правительства по управлению госдолгом, в частности валютные поступления в пользу правительства которые составляли почти $3 млрд (в эквиваленте), в том числе $1 млрд поступил от размещения внутренних гособлигаций и $670,2 млн - от размещения еврооблигаций.

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $478,3 млн, из которых $414,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, а остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

На рост международных резервов в последний месяц 2020 года повлияли также операции Нацбанка на межбанке, в частности в первой половине декабря на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты из-за активизации нерезидентов на аукционах ОВГЗ, благодаря чему НБУ выкупил $378,6 млн в резервы.

Во второй половине месяца спрос на иностранную валюту вырос, в частности из-за активизации бюджетных выплат, в связи с чем, для сглаживания девальвационных колебаний Нацбанк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $89,4 млн. Таким образом, чистый объем покупки валюты центральным банком на межбанке в декабре составил $289,2 млн.

Помимо этого на росте международных резервов сказалась переоценка финансовых инструментов, в частности их стоимость в прошлом месяце увеличилось на $217,5 млн (в эквиваленте).

Регулятор добавил, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.