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Справочный курс гривны 6 января повышен на 16,89 коп до 28,2899 грн/$1
12:24 06.01.2021 |
Национальный банк 6 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 16.89 коп. до 28.2899 UAH/USD.
|Показатель
|05.01.2021
|06.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4588
|28.2899
|0.105
Данные: НБУ
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