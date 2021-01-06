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Доллар США 6 января слабо меняется в паре с евро и иеной
09:29 06.01.2021 |
Курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены в ходе торгов в среду.
Евро торгуется около $1,2303 по сравнению с $1,2301 на закрытие рынка во вторник. Курс евро находится вблизи максимума с апреля 2018 года, отмечает Trading Economics.
Курс доллара к иене находится на уровне 102,74 иены против 103,72 иены по итогам предыдущей сессии.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,01%. Более широкий WSJ Dollar Index опускается на 0,04%.
Трейдеры ожидают итогов выборов в Сенат США в штате Джорджия. По данным Fox News, после подсчета 77% голосов демократ Джон Оссофф уступает республиканцу Дэвиду Пердью с 49% голосов против 51%. Республиканка Келли Леффлер набирает 50,6% голосов. У ее соперника Рафаэля Уорнока - 49,5%.
Помимо этого, в среду будут опубликованы предварительные данные об изменении потребительских цен во Франции и в Германии в декабре.
Китайский юань торгуется около 6,4568/$1 по сравнению с 6,4563/$1 по итогам предыдущих торгов.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.
Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.
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