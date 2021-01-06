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За год украинцы продали валюты на 1,1 млрд долларов больше, чем купили
15:53 05.01.2021 |
Население Украины в декабре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 623,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 708,4 млн долларов. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 84,6 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Всего с начала года население продало банкам валюты на 15 950,6 млн долларов и купило на 14 852,5 млн долларов, сальдо составило 1 098,1 млн долларов.
Стоит отметить, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.
Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.
Напомним, НБУ на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.
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