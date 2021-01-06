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Справочный курс гривны 4 января повышен на 2,98 коп до 28,2480 грн/$1
12:38 05.01.2021 |
Национальный банк 5 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.5 коп. до 28.4588 UAH/USD.
|Показатель
|04.01.2021
|05.01.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4238
|28.4588
|0.105
Данные: НБУ
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