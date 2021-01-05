Финансовые новости
- |
- 06.01.21
- |
- 03:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 05.01.21
10:33 05.01.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|4 декабря
|53039.6
|7 декабря
|55379.0
|8 декабря
|51670.8
|9 декабря
|45219.6
|10 декабря
|46726.3
|11 декабря
|58333.1
|14 декабря
|88984.5
|15 декабря
|62387.2
|16 декабря
|66645.8
|17 декабря
|60803.6
|18 декабря
|64833.3
|21 декабря
|65781.3
|22 декабря
|52109.0
|23 декабря
|57641.1
|24 декабря
|52134.9
|28 декабря
|65223.9
|29 декабря
|50269.1
|30 декабря
|65573.3
|31 декабря
|60098.9
|4 января
|37487.5
|5 января
|47578.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 января- 28,4310 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в первый валютный день 2021 года взвинтили госбанки и супермаркеты
|Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км
|Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»
|Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
|Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара
|Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 05.01.20
|За год украинцы продали валюты на 1,1 млрд долларов больше, чем купили
|Доллар 5 января дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины
Это интересно
|Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
|У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей
|Специалисты не советуют переводить автомобили на водород
|В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз
|На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями