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Шэньчжэнь повторно массово протестирует цифровой юань
Власти китайского города Шэньчжэнь распределят через лотерею 100 000 «красных конвертов» с 200 цифровыми юанями (DCEP) в каждом. Общая сумма составит около $3 млн, сообщает The Block со ссылкой на местные источники.
Победители лотереи должны будут потратить полученные средства с 7 по 17 января. Свои услуги им предложат более чем 10 000 магазинов, ресторанов и супермаркетов Шэньчжэня.
В октябре 2020 года власти города провели первое распределение цифрового юаня среди населения. Тогда заявки на получение одного из 50 000 «красных конвертов» подали 1 913 847 человек.
В декабре массовое тестирование цифрового юаня прошло в городе Сучжоу - власти раздали 100 000 «красных конвертов» с 200 DCEP.
Пилотный проект в городе отличался от проведенного в Шэньчжэне не только масштабом:
* в тестах были задействованы кошельки от шести крупнейших коммерческих банков страны;
* потратить средства можно было на втором по величине онлайн-ритейлере Китая - JD.com;
* была открыта возможность офлайн-переводов DCEP через касание смартфонами.
Согласно китайским СМИ, в последней функции были обнаружены ошибки, и в новом тесте в Шэньчжэне она задействована не будет.
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