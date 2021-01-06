Финансовые новости
- |
- 06.01.21
- |
- 03:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 5 января дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины
12:58 05.01.2021 |
Курс доллара снижается во вторник по отношению к большинству основных мировых валют на продолжающемся оптимизме вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 EET курс евро к доллару рос до 1,2281 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2248 доллара. Курс доллара к иене снижался до 102,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 89,67 пункта.
Доллар продолжает снижаться к основным мировым валютам четвертую торговую сессию подряд. Ранее индекс доллара достиг минимума с апреля 2018 года. Давление на американскую валюту, как более надежный актив, продолжают оказывать надежды трейдеров на восстановление мировой экономики в связи с внедрением вакцины от коронавируса.
"Хотя рост числа случаев COVID и остается ключевым краткосрочным риском, как это было во второй половине 2020 года, рынок продолжает уделять внимание перспективам вакцины и возможному восстановлению мировой экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING. Кроме того, аналитики отмечают, что на ослабление доллара в ближайшие месяцы будут влиять и ожидания по финансовой поддержке экономики США в период пандемии.
Инвесторы также ждут статистику по США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 56,6 пункта с уровня ноября в 57,5 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в первый валютный день 2021 года взвинтили госбанки и супермаркеты
|Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км
|Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»
|Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
|Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара
|Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 05.01.20
|За год украинцы продали валюты на 1,1 млрд долларов больше, чем купили
|Доллар 5 января дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины
Это интересно
|Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
|У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей
|Специалисты не советуют переводить автомобили на водород
|В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз
|На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями