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Крупная криптобиржа отказалась от поддержки анонимных криптовалют. Курс Monero рухнул на четверть
15:52 04.01.2021 |
1 января биржа «Bittrex» объявила о том, что 15 января исключит из листинга анонимные криптовалюты Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (Dash). Важно отметить, что это криптовалюты, которые нацелены на сохранение конфиденциальности всех транзакций.
Причиной удаления данных «монет» является следование правилам деанонимизации и борьбе с отмыванием денег, которые выдвигаются правительствами многих стран мира. Не секрет, что часто криптовалюты используются в преступной среде, поэтому правоохранительные структуры стараются бороться с этим.
На это также в июне 2018 года обратил внимание заместитель помощника директора бюро расследований Секретной службы США (US Secret Service's Office of Investigation) Роберт Нови (Robert Novy). В своём обращении к Конгрессу США он отметил: «Использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и даёт преступникам возможность отмывания полученных средств, потому что операции по ним никак не возможно отследить. Нам необходимо разработать регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями». Так что крипторынок уже старается следовать этим планам.
Причиной удаления данных «монет» является следование правилам деанонимизации и борьбе с отмыванием денег, которые выдвигаются правительствами многих стран мира. Не секрет, что часто криптовалюты используются в преступной среде, поэтому правоохранительные структуры стараются бороться с этим.
На это также в июне 2018 года обратил внимание заместитель помощника директора бюро расследований Секретной службы США (US Secret Service's Office of Investigation) Роберт Нови (Robert Novy). В своём обращении к Конгрессу США он отметил: «Использование таких криптовалют как Monero и Zcash подрывает безопасность страны и даёт преступникам возможность отмывания полученных средств, потому что операции по ним никак не возможно отследить. Нам необходимо разработать регулирующие меры для борьбы с финансовыми преступлениями». Так что крипторынок уже старается следовать этим планам.
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