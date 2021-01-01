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Остаток средств на корсчетах банков 01.01.21
10:47 04.01.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 декабря
|51546.4
|2 декабря
|49123.7
|3 декабря
|51585.9
|4 декабря
|53039.6
|7 декабря
|55379.0
|8 декабря
|51670.8
|9 декабря
|45219.6
|10 декабря
|46726.3
|11 декабря
|58333.1
|14 декабря
|88984.5
|15 декабря
|62387.2
|16 декабря
|66645.8
|17 декабря
|60803.6
|18 декабря
|64833.3
|21 декабря
|65781.3
|22 декабря
|52109.0
|23 декабря
|57641.1
|24 декабря
|52134.9
|28 декабря
|65223.9
|29 декабря
|50269.1
|30 декабря
|65573.3
|31 декабря
|60098.9
|4 января
|37487.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 4 января- 28,2746 грн
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