Binance US приостановит торговлю токеном Ripple в январе

13 января американское подразделение биткоин-биржи Binance исключит из листинга токен Ripple (XRP). Торговля и внесение депозитов будут приостановлены.

На вывод XRP это не повлияет, заверили в Binance US.

Также, несмотря на исключение из листинга монеты Ripple, пользователи смогут в 2021 году претендовать на токены Spark (FLR), причитающиеся им в ходе эирдропа.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple. Регулятор утверждает, что калифорнийская компания в течение семи лет продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде XRP.

За последние дни о приостановлении торговли токеном для резидентов США объявил ряд крупных платформ, включая Galaxy Digital, Bitstamp и B2C2. OKCoin и Coinbase исключат поддержку XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах.

Напомним, филиал Binance в США начал работу в сентябре 2019 года.



