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Платформа eToro закроет торговлю XRP пользователям из США
09:48 04.01.2021 |
Дружественная к криптовалютам инвестиционная платформа eToro закроет для американских пользователей возможность торговли токеном XRP от компании Ripple. Об этом сообщается на сайте компании.
Возможность обмена токена на какие-либо другие активы станет недоступна 3 января.
«Учитывая недавний иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs, компания eToro USA LLC (eToro) решила запретить покупку XRP на платформе eToro и запретить любую конвертацию XRP на кошельках клиентов 3 января в 00:00 EST», - написали представители компании.
Пользователям необходимо закрыть позиции в XRP до 24 января. Также можно перевести монеты с кошелька eToro на внешний кошелек.
Недавно поддержку токена от компании Ripple прекратили биржа Bitstamp, Binance US, Galaxy Digital и Jump Trading. OKCoin и Coinbase исключат поддержку XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах.
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