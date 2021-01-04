Доллар 4 декабря дешевеет к мировым валютам до минимума с апреля 2018 года

Курс доллара снижается в понедельник по отношению к большинству основных мировых валют, при этом индекс доллара опустился до минимума с апреля 2018 года на фоне увеличения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов

По состоянию на 12.04 EET курс евро к доллару рос до 1,2294 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2137 доллара. Курс доллара к иене снижался до минимума с марта 2020 года в 102,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,56%, до 89,43 пункта, что является минимальным значением с 18 апреля 2018 года.

В первый день торгов на мировых рынках отмечается подъем рисковых настроений, о чем свидетельствует рост на фондовых биржах. На этом фоне более надежный доллар оказался под давлением. Инвесторы надеются, что в текущем году мировая экономика будет восстанавливаться благодаря разработанным вакцинам от коронавируса, которые помогут ограничить распространение COVID-19.

Как сказал агентству Рейтер валютный стратег RBC Capital Markets Элвин Тан (Alvin Tan), курс доллара продолжил снижение с наступлением нового года, поскольку "рисковые настроения остаются на подъеме". Индекс доллара по итогам 2020 года снизился более чем на 6% - это первое падение показателя по итогам года с 2017 года.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из еврозоны. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс PMI промышленности еврозоны в декабре вырос до максимума с мая 2018 года. Так, показатель составил 55,2 пункта против 53,8 пункта в ноябре. В то же время, несмотря на достижение максимума более чем за два с половиной года, показатель оказался чуть ниже прогнозов и предварительной оценки за декабрь в 55,5 пункта.