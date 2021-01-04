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В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах
Закон №891-IX по потребительскому кредитованию вступил в силу сегодня, 1 января 2021 года. Закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, в частности, от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита, передает УНН.
Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй" № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября 2020 года и который был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" 8 октября. Законом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.
В частности, документ предусматривает:
* отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам и применению к ним требований Закона Украины "О потребительском кредитовании";
* запрет изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.
Законодательные изменения, как ожидается, усилят защиту потребителей микрокредитов от необоснованного долговой нагрузки, а также обезопасят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать уменьшению доли проблемной задолженности.
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