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НБУ в декабре купил на межбанке $378 6 миллиона
07:45 04.01.2021 |
Национальный банк в декабре купил на межбанковском рынке 378,6 млн долл. и продал 43,1 млн долл.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Национальный банк с 7 по 11 декабря купил на межбанке 79 млн долл. и с 14 по 18 декабря - 299,6 млн долл. Также в декабре Нацбанк продал валюты на 43,1 млн долл.
Всего с начала года Нацбанк купил 4,929 млрд долл. и продал 3,844 млрд долл.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций (Стратегия). В документе сохранены и расширены три основные задачи по осуществлению интервенций Национальным банком: сглаживание функционирования валютного рынка, что необходимо для избежания негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса, накопление международных резервов и их поддержка на уровне общепринятых критериев достаточности, а также поддержание трансмиссии учетной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики в случае, когда ее действенность является недостаточной.
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