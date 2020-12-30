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Справочный курс гривны 30 декабря повышен на 2,98 коп до 28,2480 грн/$1
12:28 30.12.2020 |
Национальный банк 30 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.98 коп. до 28.2480 UAH/USD.
|Показатель
|29.12.2020
|30.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2778
|28.2480
|0.105
Данные: НБУ
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