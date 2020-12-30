Финансовые новости
- |
- 30.12.20
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.12.2020
10:17 30.12.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|30.11.2020
|5.1113
|01.12.2020
|5.0333
|02.12.2020
|5.1318
|03.12.2020
|5.0071
|04.12.2020
|5.0318
|07.12.2020
|5.1225
|08.12.2020
|5.0313
|09.12.2020
|5.2522
|10.12.2020
|5.2120
|11.12.2020
|5.9222
|14.12.2020
|6.0000
|15.12.2020
|6.0000
|16.12.2020
|5.5989
|17.12.2020
|5.0286
|18.12.2020
|5.0314
|21.12.2020
|5.0325
|22.12.2020
|5.0000
|23.12.2020
|5.1150
|24.12.2020
|5.0500
|28.12.2020
|5.0000
|29.12.2020
|5.0243
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина
ТОП-НОВОСТИ
|Америка-2021: чего ждать Украине от отношений с США в новом году
|Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы продают валюту по необходимости
|Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО Украины
|Власть на троих. Как Ахметов, Коломойский и Пинчук будут делить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.12.20
|Евро 30 декабря торгуется к доллару у максимума с 2018 года
|Фондовые биржи АТР 30 декабря закрылись в основном ростом
|Справочный курс гривны 30 декабря повышен на 2,98 коп до 28,2480 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.12.20
|Остаток средств на корсчетах банков 30.12.20
Это интересно
|На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями
|Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft
|Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона
|Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования
|Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов