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Доллар 30 декабря дешевеет к другим основным валютам
08:50 30.12.2020 |
Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду утром продолжает снижение вторника, ожидание инвесторами дополнительной поддержки экономики США вызывает оптимизм относительно экономического восстановления в глобальном масштабе и сдерживает спрос на традиционно более надежную американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET курс евро к доллару рос до 1,2288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2247 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 103,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 89,74 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года.
Ранее конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о программе стимулирования экономики примерно в 900 миллиардов долларов в рамках документа о госбюджете на следующий год. А после этого Трамп также потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому.
Необходимость этого нового "пакета помощи" объяснялась распространением коронавируса по стране. По данным университета Джонса Хопкинса, число людей с обнаруженным COVID-19 в США за все время достигло 19,6 миллиона человек, в то время как во всем мире показатель составляет почти 82 миллиона.
Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому в случае ослабления глобальных рисков спрос на него снижается.
"Наша слабая ставка на доллар остается без изменений к 2021 году. Что произойдет с долларом, во многом зависит от того, насколько хорошо Соединенным Штатам удастся сдержать коронавирус в 2021 году, а также от прогноза о дальнейшем бюджетном стимулировании", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков BBH.
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