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Курс евро 29 декабря ускорил рост к доллару
12:48 29.12.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару во вторник пятый день подряд на увеличении спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.00 EET курс евро к доллару рос до 1,225 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 103,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 90,05 пункта, оставаясь на минимальном уровне с начала 2018 года.
Евро дорожает в паре с более надежным долларом пятый день подряд. За это время курс европейской валюты поднялся к американской на 0,6%. Такая динамика наблюдается в свете общего улучшения рисковых настроений, которые поддерживают новости из США. Президент страны Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя "пакет помощи" экономике в 900 миллиардов долларов.
Дополнительным фактором поддержки рисковых настроений, как и собственно для евро, стали новости вокруг Brexit. Так, представители Великобритании и ЕС 24 декабря после многомесячных переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе, в области двусторонней торговли без пошлин и квот. Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента.
Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.
До официального утверждения соглашение, как ожидается, будет функционировать в режиме временного применения. Соответствующее решение в понедельник одобрили постпреды стран Евросоюза. Курс фунта стерлингов сейчас растет к доллару до 1,3483 доллара с уровня закрытия предыдущих торгов в 1,3449 доллара за фунт.
"Теперь, когда Brexit и договорённость о поддержке экономики США остались позади, есть чувство облегчения от того, что мы избежали наихудших сценариев в этих вопросах", - приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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